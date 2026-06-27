By Pascal Najadi and Yael R. Eastman







WASHINGTON, DC : À ceux, rares, qui ont servi aux côtés de Pascal Najadi. En uniforme. Ou sur des missions dont il ne parlera jamais, à personne, hors de l’orbite du Renseignement National, qu’il a briefés il y a longtemps.



Vous, vous savez. Quand cet homme fixe une cible, il la poursuit. Avec rigueur. Avec précision. Avec le sens du moment. C’est exactement pour cela qu’il m’a fait tirer du lit assez tôt, ce matin, pour monter et publier les deux pièces à la fois. La première mondiale, audio et vidéo, et cet article. Avant même le petit-déjeuner.

Et le petit-déjeuner, ici, est sacré. Nous le prenons tôt. Je retrouve Pascal et sa merveilleuse Coco à Georgetown, pour une longue table du matin, puis une marche tranquille dans la vieille ville, au cœur de Washington. La capitale fédérale qui façonne le monde. Ce matin, le ciel est gris, l’air déjà lourd. 23 degrés, une touche d’humidité du Potomac, et sans doute une ondée avant midi. Sur la table, du café noir. Et ce sentiment net du devoir accompli avant l’aube.

Ce Qu’il Déballe, pour la Première Fois en Une Heure

Car pour la première fois, en une heure, le Principal de cette histoire magnifique déballe tout, our presque ert je ‘marrete la. Une vie tendue entre les salles de conseil de Wall Street et de la City de Londres, et les conflits géostratégiques d’Europe centrale, la contre espiionnage, et des fois meme la guerre et la paix. Pour la première fois, il déclare ce que presque personne n’aurait pu deviner. Parce qu’il a enfoui son ADN profond, celui de son allégeance. Et qu’il l’a enveloppé, pendant 40 ans, dans un camouflage social si bien construit qu’il ferait sourire, du même sourire entendu, et Langley, et Sun Tzu.



Première mondiale, inédit. À découvrir exclusivement sur YouTube, et nulle part ailleurs. Le documentaire audio-vidéo en français, narré par Yael Eastman, se dévoile ici pour la toute première fois. Une heure, d’un seul trait, pour lever le voile sur deux générations de silence. Regardez-le, en exclusivité mondiale :

Comment Est-Ce Possible ?

Et tandis que beaucoup, ce matin, saisissent leur téléphone, leurs écrans, leurs alertes. En particulier au sud-est de Vienne, dans cet ancien nid d’espionnage et de contre-espionnage de l’Est, braqué jadis contre l’ennemi principal, l’Union soviétique. Leurs esprits tournent en surrégime. Sur une seule question.

Comment est-ce possible ?

La réponse est simple. Et elle tient à l’arme stratégique la plus puissante jamais passée, en silence, par-dessus la frontière invisible. De la guerre de quatrième génération vers la cinquième, et la sixième, américaines, inégalées à ce jour. Le sous-marin nucléaire.

Il plonge, et il disparaît. Il reste sous la surface des mois durant, sans remonter, limité seulement par les vivres de son équipage. Et il avance des années, parfois la vie entière du bâtiment, sur une seule charge de son réacteur. Silencieux. Patient. Hors de portée. Pascal Najadi a appliqué ce principe. À sa propre vie.

Le Rêve Américain Brisé, et l’Orbite Retrouvée

Car son rêve américain s’est effondré. Ce rêve qu’il portait, adolescent, grand admirateur de Ronald Reagan. Il a été brutalement arraché à son orbite, le jour où une tragédie familiale a tout détruit. Et les mauvais acteurs venaient du Proche-Orient. De territoires qui relèvent de la zone de responsabilité du commandement central américain, le CENTCOM. Parce que l’un de ces deux territoires s’est entièrement réformé. Et Pascal Najadi n’a jamais voulu nourrir le moindre ressentiment à son égard. Certainement pas envers son gouvernement, ni ses dirigeants d’aujourd’hui, qu’il respecte profondément. Ils n’ont rien de commun avec les mauvais acteurs d’il y a 40 ans. Il les voit comme des alliés. Parce qu’ils sont un allié solide des États-Unis.



L’arrivée des marxistes à Washington



Les Clinton, et tout ce qui a suivi, jusqu’en 2016. Biden, n’en parlons même pas. Il ne savait pas lui-même s’il était encore dans la course, ou déjà hors-jeu, deja mort ou vivant. Biden, flanqué de Kamala Harris, virtuose de la salade de mots. À eux deux, ils ont bien failli briser la colonne vertébrale de son rêve. Les États-Unis. Mais, Dieu merci, ils ont presque tous échoué.

Et le redressement a commencé, avec force, avec l’élection historique, un raz-de-marée, de 2024, celle du président Donald J. Trump et de son brillant cabinet. Un cabinet que Pascal Najadi admire profondément, depuis longtemps.

Bien avant même qu’ils ne rejoignent les sièges qu’ils méritaient amplement, pour reprendre la barre d’un navire qui filait droit sur les récifs. Un naufrage certain. Qui aurait, de l’avis de M. Najadi, plongé le monde entier dans le chaos et la guerre.

Mais, encore une fois, cela n’est pas arrivé. Et il en rend grâce au Seigneur, car jamais cela n’aurait dû être permis. Le mérite en revient avant tout au président Trump, et à sa merveilleuse équipe. Et à ces centaines de milliers d’hommes et de femmes, à leur poste, au service de la nation, qui font leur devoir. Protéger la Constitution. Exécuter chaque ordre légal de leur commandant en chef, le président Trump. Loyaux. Sans fanfare. Faisant simplement leur travail. Nous en resterons là.

Alors il a fait comme le sous-marin. Il a plongé. Il a poursuivi sa mission, sous la surface, hors de portée. Pendant 40 ans.

Le Retour du Président Trump, et le Cercle qui se Referme

Avec le retour du président Trump, fort de son nouveau mandat, et son action audacieuse pour éliminer la menace nucléaire et le régime terroriste islamiste en Iran, Pascal Najadi a décidé, enfin, de faire surface.



Et il l’a fait en toute sécurité, dans la pleine certitude de sa décision. Le moment était juste. Validé. Recoupé. Tout est en ordre.



Cela n’aurait pas pu mieux se terminer. Le cercle se referme, et il est désormais verrouillé. Pour tous ceux qui sont tombés, au fil de ces 40 années. Et il a décidé de jeter tout son poids, et davantage, dans un soutien plein et entier à l’Amérique d’abord, et à la paix par la force.

Car à ses yeux, le président Trump a vu au-delà de l’horizon. Il a façonné le monde avant qu’il ne bascule. Et croyez-le, dit Pascal, si le monde avait basculé, il aurait été trop tard.

La Doctrine Najadi est désormais expliquée. Et pour Pascal Najadi, le cercle se referme enfin, pleinement. Il l’a dit d’un trait. Et c’est verrouillé.

Le Tiroir des Insignifiants

En d’autres termes, tous ces amis des beaux jours, ces traîtres, et ces si nombreuses personnes qui n’ont jamais été sincères autour de lui, ont été, par dessein, rangés dans le tiroir des insignifiants. C’est aussi pour cela que, pour la première fois de sa vie d’adulte, il peut faire ouvertement ce qu’il a toujours fait. Soutenir l’Amérique d’abord. Et la paix par la force.

Car depuis 1985, il le faisait déjà. En silence. Comme sa propre unité de renseignement privée. Pour combattre les deux ennemis. Le marxisme. Et l’islam politique. Deux systèmes, leur corruption, et leurs complices, tous inscrits, eux aussi, sur sa longue liste. Et qu’une chose soit claire.



L’ensemble de ses 40 années d’informations a été, depuis longtemps, partagé et catalogué auprès des bons bureaux, ici, à Washington. Afin qu’il puisse aujourd’hui vivre libre. Et poursuivre son travail, désormais publiquement, depuis son unité de renseignement privée, qu’il détient seul.

Car il ne répond à personne. Aucun donateur. Aucun investisseur. Aucun actionnaire. Aucun autre membre. À une seule exception. Moi. Yael. Son alliée de longue date, et son amie de confiance. La seconde, ici, à GeoStrat Agency LLC. Et sa Responsable de la Recherche.

Un Mot pour Nos Amis à Hauts Diplômes

Un mot, enfin, pour quelques amis. Nous avons toujours donné du fil à retordre au personnel de l’ambassade de France, ici, à Washington. Les macronistes. Les Marxistes de Champagne. Beaucoup arborent de hauts diplômes, et refusent pourtant de parler l’anglais américain. Celui-ci, justement, est en français, comme vous pouvez le lire. Et pour être juste, tous les Américains sont entièrement excusés.

Mais ce clin d’œil-ci s’adresse surtout à nos amis spéciaux, en Suisse. Ceux qui portent doctorats et titres académiques, tout ce que Pascal n’a jamais eu, et qui ressemblent un peu à leurs homologues de Paris. Ils ne parlent pas l’anglais, ou alors, disons-le, assez mal. Ce n’est pas grave. Ils apprendront.



Ce que Pascal ne leur pardonnera pas, en revanche, à ces docteurs passés par les écoles suisses, c’est de refuser de parler le français. Sauf, bien sûr, ceux qui viennent des régions francophones de notre merveilleuse nation. Petite. Et pourtant si internationale, et si dynamique.

La Première Mondiale, et Ma Voix

Alors, profitez de la première mondiale. L’audio, en français, c’est moi qui le dis. Oui, je l’avoue, c’est ma voix. Lissée par l’intelligence artificielle. Car laissez-moi vous le dire, narrer d’un trait un script de près d’une heure, ce n’est pas seulement éprouvant. C’est aussi peu agréable pour vous, l’auditoire. Alors voici ma voix, adoucie. Et je suis Yael. De Washington. Américaine de naissance avec un passeport de l’État d’Israël, avec une carrière qui m’a aussi menée à Paris, un temps, et en quelques autres endroits, dont nous n’avons pas besoin de parler ici.

Et Quand Nous Décrochons

Passez un merveilleux week-end. Et quand nous décrochons, nous aussi, des couloirs du pouvoir d’ici, à Washington, ou des salles de marché surchauffées de Wall Street, de Londres, ou de Hong Kong, nous savons chiller.

Branchez-vous sur notre chaîne Spotify. Plus de 50 heures d’ambiances posées, mixées par mes soins, et par nos jeunes de l’équipe des affaires publiques et des médias. Le plus jeune a 18 ans. Il étudie les relations internationales. Et c’est, sans conteste, le DJ le plus en vue de la ville.

Nous sommes restés jeunes de cœur. Et quand nous chillons, c’est autour d’un bon barbecue, entre amis. Parce que c’est l’american way. Convivial. Et joyeux. Plus de 50 heures, mixées de telle sorte que vous pourriez, techniquement, ouvrir un bar-lounge éphémère le temps d’un week-end, et toutes les pistes seraient au sommet. Branchez-vous. Et savourez.

Pour les Jeunes qui Rêvent et qui Créent

Et un dernier mot, pour les plus jeunes. Pascal Najadi, et sa compagne Coco, mettent une passion réelle à soutenir tous les enfants, et tous les adolescents, qui portent ce don d’exception. Rêver. Et créer.



Notre chaîne chill, plus de 50 heures :

La Première Mondiale, en français :

Notre chaîne chill, plus de 50 heures : “See beyond the horizon, and shape the world before it shifts—because once it shifts, it is too late.” — Pascal Najadi

“See beyond the horizon, and shape the world before it shifts—because once it shifts, it is too late.” — Pascal Najadi

”All warfare is based on deception.”

— Sun Tzu, The Art of War, Chapter 1





Hence:



“What enables the wise sovereign and the good general to strike and conquer and achieve things beyond the reach of ordinary men is foreknowledge.”

— Sun Tzu, The Art of War, Chapter 13 (The Use of Spies)

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Note From The Executive Secretary

I am Yael R. Eastman, Executive Secretary and Head of Research at GeoStrat Agency LLC. I read every line before it leaves this desk. We do not chase the news. We call it before it breaks, and we let the timestamps prove it. What you have just read rests on the public record—a settled United States enforcement action, dated and filed. Where the Principal moves from fact to forecast, he says so plainly. That is the standard here.



Make no mistake: we publish to be right, not to be loud, and we focus on picking up and collating reliable signals over listening to distracting noise.

The Principal’s Purpose and Doctrine—Reliable Signal Over Noise

Our Founder and Principal, Mr. Pascal Najadi, leads by example. He delivers to every audience, freely and without barrier, highly accurate forward markers — signal over noise. He sets out to reach the younger generation, the future: the kids, the young teenagers, and all who aspire to be well informed and feel engaged. He wants them to reflect on no-nonsense, cold-eyed reporting, and on the style he brings to light — the nuance, anchored in documents and in real events he lived and handled at top government level, in crisis, across four decades.

This is his most treasured goal. He is determined that GeoStrat Agency LLC remains free and clear, by design, of any financial or political influence whatsoever. He accepts no favors from anyone. He answers only to himself and to the Lord — who guards and fences his moral compass — so that he can best serve the community and continue to champion America and Switzerland First, and Peace Through Strength. In the case of Switzerland, Peace Through Diplomacy.

He aims, in consequence, to expose any subversive movement or threat that could endanger the order of our respective constitutions. Let it be clear, stated openly here: any attempt, by any element, to approach us with so-called confidential or classified information will be reported at once to the respective agencies within the ODNI orbit.

His doctrine is our ironclad rule. See beyond the horizon, and shape the world before it shifts — because once it shifts, it is often too late. We must all work hard, each and every one of us, to keep our democratic dialogue alive and in good standing, with good manners and mutual respect.

We will not tolerate hate speech, attacks, or slurs. Any aggressive posture or veiled threat against this office, our team, or our family members will be reported directly to the respective law enforcement agencies — here in Washington, DC, and back home in Switzerland.

Our Mandate and Mission

GeoStrat Agency LLC is a non-partisan, non-profit, sovereign geostrategic intelligence and publishing operation. We advance a clear-eyed understanding of the forces reshaping the world order through rigorous research, trusted analysis, and forward markers that hold. Signal over noise. Make no mistake — our purpose is singular.

Our Founder and Principal, Mr. Pascal Najadi, has chosen to place his private office and geostrategic intelligence unit here in Washington, DC — at the heart of where the world gets shaped. As a Swiss, he is loyal to his flag. And he makes one commitment clear and open: his steadfast support for the Trump doctrine, America First, and Peace Through Strength. In his view, only a strong, healthy, and prosperous United States can best serve its real and true allies — among them the Swiss Confederation, a friend of America since this great nation was founded 250 years ago.

Mr. Najadi may not be politically correct in the eyes of the woke, Marxist ideology. He says so to them plainly, and he does not care. To communicate with clarity and to hold mutual respect — that is what real partnership is built on. He has had his fill of the yes-men and the fair-weather friends, and he has no interest in looking back. Evolution moves in one direction only. Forward, by nature.

The question put to man and machine alike is binary. Left or right at the inflection point. We will be judged one day by our own decisions, and we must stop blaming others for the choices we make. There is no nanny state. That was never the idea of Swiss direct democracy, which leads the world in that respect, nor of We the People and the Founding Fathers of this great nation.

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The Crown Report 2026 (ref. GSA-CROWN-2026-001), filed under the open Epic Fury register GSA-EF-2026-004, sets out the full Iran and ‘Epic Fury 2026’ forecasting record—from the first call in January 2026 to the Bürgenstock close. Three layers are kept apart and never blended:

Established public fact, timestamped published analysis, and prior self-assessment marked as such. An independent Grok (xAI) audit returned a composite of 8.5 out of 10, with a publication-tempo lead of 10 to 18 days over nine outlets.

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Yael R. Eastman

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