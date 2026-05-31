par Yael R. Eastman

”Ce qui permet au souverain avisé et au bon général de frapper et de vaincre, et d’accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c’est la connaissance anticipée.”

- Sun Tzu, L’Art de la guerre, Chapitre 13, L’emploi des espions

Bonsoir depuis Washington, capitale fédérale. Cher Lecteur, Chère Lectrice.

Aujourd’hui, nous l’annonçons avec fierté. C’est l’heure du retour de bâton personnel de Pascal Najadi.

Notre nouvel op-ed est en ligne. Il est exclusif. Il pose un repère sur la carte, un repère que nous offrons à nos alliés ici, à Washington. La presse a trouvé les pétroliers. Nous, nous montrons la suite. La piste de l’argent. De l’eau jusqu’au papier. Des eaux au large de la Malaisie, où le brut iranien change de coque dans le noir, jusqu’aux bureaux discrets de Labuan, où la cargaison se déguise en autre chose.

Et au cœur du récit, il y a la Malaisie. Son rôle. Et une blessure que le temps n’a pas refermée. Le père de Monsieur Najadi, le banquier bahreïni-persan de renom Hussain Najadi, a été abattu par balles à Kuala Lumpur, le 29 juillet 2013, en plein jour. Un homme qui avait consacré sa vie à bâtir des ponts entre les nations. Une ville a détourné le regard. Pas nous. La vérité finit toujours par sortir. Elle sort aujourd’hui.

Un mot, avec le sourire, pour nos amis français. Le personnel diplomatique français en poste à Washington se débat encore avec l’anglais, la langue la plus facile du monde à apprendre. Et il se débat tout autant avec notre charme américain, notre camaraderie, et la franchise réaliste de notre maison. Alors nous venons à vous dans votre langue. C’est notre cadeau.

À partir d’aujourd’hui, pour chaque nouveau briefing de renseignement que nous publions sur notre canal Substack, nous produisons la version audio française, avec le film de contexte attaché, pour résumer le titre et le récit. Tout cela pour le contexte. Pour une meilleure compréhension de nos rapports géostratégiques, qui sont complexes. La vidéo de contexte vit sur notre chaîne YouTube, GeoStrat Agency LLC. L’abonnement est gratuit.

Et ce n’est pas que pour les chancelleries. C’est aussi pour la prochaine génération. Les filles et les garçons, adolescents, brillants et curieux, qui veulent mordre dans ce qui fait bouger le monde, aujourd’hui et demain. Le renseignement n’est pas réservé aux vieux loups de mer. Il appartient à qui veut comprendre.

Nous écoutons. Nos informateurs à Washington. Nos amis de confiance, dans les couloirs du pouvoir, juste à côté de notre bureau de K Street. Nous ne décidons de rien. Nous rapportons quand nous entendons un coup partir.

Regardez le film de contexte ici :

With every good wish,

Yael R. Eastman

Executive Secretary & Head of Research

GeoStrat Agency LLC

1500 K Street NW

Washington, DC 20005

United States

+1 (771) 203-0610

Une note de la secrétaire exécutive – Yael R. Eastman

Soyons clairs sur ce qu’est GeoStrat Agency LLC, et sur ce qu’elle n’est pas. Pascal Najadi finance ce travail de sa propre poche. Aucun parti ne nous paie. Aucun donateur ne nous oriente. Aucun capital étranger ne nous touche. Les machines aident. Ce sont les hommes qui font la différence. Les sources qui disent la vérité. Les officiers qui font leur devoir. Les citoyens qui refusent de détourner le regard.

Nous croyons une chose simple. Chaque être humain naît avec la même valeur. Nous nous tenons sur le lien judéo-chrétien entre les nations libres, les États-Unis et une Suisse libre. Nos enfants sont notre avenir. Voilà pourquoi Pascal a bâti cette maison. La plus petite unité de renseignement privée de K Street. Souveraine. Qui ne répond de rien d’autre que des archives. Il l’a bâtie pour une raison, et une seule. Dire la vérité quand d’autres se taisent. Et la dire à temps.

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