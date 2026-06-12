Par Yael R. Eastman

Chers amis,

Tout commence par un bateau. Un bateau rouge, quatorze mètres, taillé à la main sur le lac de Côme par le regretté Fabio Buzzi — cinquante-deux championnats du monde, le bateau diesel le plus rapide de l’histoire.

Notre Principal, Pascal Najadi, a tenu cette barre à quatre-vingts nœuds, Buzzi sur les gaz. Belle histoire. Voici le tournant qui en fait un dossier de renseignement.

La même main italienne a ensemencé, à partir de 1998, la lignée technique de la flotte d’attaque rapide des Gardiens de la Révolution iraniens — ces vedettes mêmes qui menacent le détroit d’Ormuz.

Et le 31 mars 2026, en pleine Opération Epic Fury, Madame Giorgia Meloni a ordonné à son gouvernement de refuser aux aéronefs des États-Unis l’atterrissage sur la base de Sigonella, en Sicile.

L’Italie. Membre fondateur de l’OTAN. Le pays dont les coques ont armé l’ennemi que l’on combattait ce jour-là, claquant la porte au nez de la République qui garantit sa sécurité depuis 1945.

Le costume de la souveraineté. La chorégraphie du théâtre conservateur. Une travestie. Voilà la trahison au cœur de cette pièce, et nous la nommons sans détour. © GeoStrat Agency LLC 2026. Tous droits réservés.



Notre nouvelle édition audio française déroule le dossier entier — le bateau, le verdict européen sur Merz, Macron, Starmer et von der Leyen, et V1 confirmé : les frappes du 10 juin que nous avions marquées des jours avant chaque rédaction de la planète. Elle est en ligne, dès maintenant, sur notre chaîne officielle YouTube, GeoStrat Agency Context Films.

Cette édition française, nous la produisons — comme nous l’avons déjà expliqué — par pure et sincère compassion. Pour le personnel encore un peu chauvin — quelques-uns, certes, mais tenaces — de l’ambassade de France à Washington, à un coup de fer sept de nos bureaux de K Street. Après une année entière en poste depuis le Quai d’Orsay, l’anglais des États-Unis, la langue la plus facile au monde à apprendre, leur résiste toujours. Alors nous aidons. En français. Gratuitement, comme tout ce que cette maison publie.

Et pour ces messieurs qui jurent ne pas savoir un mot d’anglais — mais qu’on a surpris à le parler magnifiquement, couramment, en flirtant à un bar de plage à Phuket ou à Bali — nous vous voyons. Vous le pouvez. Quand vous le voulez. Nous en resterons là. Inutile de faire relire deux fois cette phrase au petit-déjeuner.

Pour le registre, puisque la question flotte dans certains salons : notre poste d’écoute ne dort jamais. Non pour recueillir le moindre signal non autorisé de notre pays hôte et allié indéfectible, les États-Unis — bien au contraire. Nous filtrons le bruit. Le flot horaire, l’insinuation, la presse dominante ivre d’idéologie marxiste — exception faite du Washington Times et de Fox — qui tente de troubler les esprits brillants de l’administration Trump. Le signal au-dessus du bruit. Voilà notre signature : la cadence, et l’exactitude chirurgicale.

Même lorsque nous traversons une tempête en plein vol — et nous aimons la tempête ; elle met le talent à l’épreuve. Le golf par beau temps a toujours ennuyé Monsieur Najadi. Il scorait quand il jouait, jamais parce qu’il était bon au jeu — il n’en avait pas le temps, à côté d’une carrière exigeante de banquier d’affaires — mais parce qu’il jouait sous la pluie et dans le vent, les jours où les autres se faufilaient vers le dix-neuvième trou. Nous n’abandonnons jamais. Nous tenons le cap. Pour vous.

Et le tonnerre, mis en musique. Le single « Epic Fury 2026 — The Victory », composé par Pascal Najadi, est en ligne sur Apple Music et Spotify. Le clip est actuellement en cours d’examen auprès de nos agents médias et musique, et connaîtra vraisemblablement une diffusion élargie sur Apple Music sous peu. Jugez par vous-mêmes :

Chaque voix qu’on y entend est réelle — des enregistrements authentiques, de personnes réelles, lors d’événements réels. Le disque s’ouvre sur l’arme la plus silencieuse qui soit, le bouclier et la lame de la République : la Directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, d’abord à son discours du Memorial Day de 2014, puis à l’audition du Sénat sur l’Iran de mars 2026. Vient ensuite Monsieur Najadi, sur RT. Puis le Secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, au Pentagone. La partition orchestrale monte derrière les voix. Et tout à la fin, gardée pour la toute dernière mesure, la surprise : le patron lui-même. Écoutez jusqu’au bout.

L’article original, publié en anglais américain sur notre canal GeoStrat Agency LLC, se trouve toujours dans la description de la vidéo et dans nos archives ouvertes. Pas de paywall. Pas de gardien à la porte. Cela n’a jamais été le cas, et ne le sera jamais.

Bonne écoute.

Sun Tzu. L’Art de la guerre. Chapitre XIII. L’emploi des espions.

« Ainsi, c’est seulement le souverain éclairé et le général avisé qui useront de la plus haute intelligence de l’armée à des fins d’espionnage, et qui, par là, accompliront de grands résultats. »

Une note de la Secrétaire exécutive. GeoStrat Agency LLC est une unité de renseignement géostratégique et une opération d’édition — privée, à but non lucratif, et souveraine — sise au 1500 K Street NW, Washington, DC, à cinq minutes de marche de la Maison-Blanche, de l’autre côté de Lafayette Square, et au coin du bureau washingtonien de la Directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Entièrement indépendante, et autarcique. Aucun compte bancaire. Aucun donateur. Aucun parti, aucun intérêt étranger. Nos rapports sont publiés intégralement, gratuitement, sans paywall. Notre bilan de prévision sur Epic Fury 2026 repose sur des appels confirmés par les faits ; à ce jour, aucun n’a été dépassé.

Pour le registre. GeoStrat Agency LLC n’accorde aucune interview, d’aucune sorte. Notre Principal communique par un seul canal : notre Substack et notre YouTube, en source ouverte. Les seuls organes officiels de la maison sont notre Substack — Pascal Najadi, GeoStrat Agency — et notre chaîne YouTube, GeoStrat Agency Context Films, curatée par Yael R. Eastman. Tout compte ou toute chaîne au nom de Pascal Najadi ou de GeoStrat Agency sur une autre plateforme n’émane pas de ce bureau, n’est pas autorisé, et doit être signalé.

Bien à vous,

Yael R. Eastman

Executive Secretary & Head of Research

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1500 K Street NW

Washington, DC 20005

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+1 771 203 0610

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